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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 14 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 14 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 041 927 человек. За сутки число заражений составило 11 348 человек (3 131 госпитализация). Умерли за сутки в России 254 человека.

В Москве за сутки заразились 868 человек (за все время - 2 751 310). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 035 521. Всего за все время в мире заразились 501 915 884 человека. Всего за сутки умерли 4 768 человек (всего - 6 189 808).









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