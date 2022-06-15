Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 14 июня 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 14 июня в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 2 797 человек (708 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 382 380 человек. Умер за сутки в России 61 человек.

В Москве за сутки заразились 142 человека (за все время - 2 773 862). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 483 286. Всего за все время в мире заразились 535 744 899 человек. Всего за сутки умерли 989 человек (всего - 6 310 428).









  • 14 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный праздник
  • Какой праздник 8 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 5 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Сколько ресторанов McDonald's (Макдоналдс) работало в России
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание финала Кубка Стэнли «Колорадо» - «Тампа-Бэй»

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Азербайджана

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

    Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 14 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    Где находится Брянск на карте, карта Брянской области, Клинцы
    Погода в Москве на 15 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Какой праздник 15 июня. Какой церковный и народный праздник 15.06.2022
    Гороскоп на 15 июня 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 15 июня 2022 года Водолей
    Гороскоп на 15 июня 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 15 июня 2022 года Козерог
    Гороскоп на 15 июня 2022 года Скорпион
    Гороскоп на 15 июня 2022 года Весы
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru