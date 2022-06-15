Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 14 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 14 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 2 797 человек (708 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 382 380 человек. Умер за сутки в России 61 человек.



В Москве за сутки заразились 142 человека (за все время - 2 773 862). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 483 286. Всего за все время в мире заразились 535 744 899 человек. Всего за сутки умерли 989 человек (всего - 6 310 428).