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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 15 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 15 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 053 359 человек. За сутки число заражений составило 11 432 человека (2 867 госпитализаций). Умер за сутки в России 261 человек.

В Москве за сутки заразились 766 человек (за все время - 2 752 076). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 971 952. Всего за все время в мире заразились 502 892 186 человек. Всего за сутки умерли 3 808 человек (всего - 6 193 401).









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