На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 15 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 053 359 человек. За сутки число заражений составило 11 432 человека (2 867 госпитализаций). Умер за сутки в России 261 человек.



В Москве за сутки заразились 766 человек (за все время - 2 752 076). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 971 952. Всего за все время в мире заразились 502 892 186 человек. Всего за сутки умерли 3 808 человек (всего - 6 193 401).