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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 15 июля 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 15 июля в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 4 457 человек (1 266 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 480 934 человека. Умерли за сутки в России 40 человек.

В Москве за сутки заразились 860 человек (за все время - 2 786 168). 6 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 928 952. За все время в мире заразились 560 390 728 человек. За сутки умерли 3 083 человека (всего - 6 365 627).









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