Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 15 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 15 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 4 457 человек (1 266 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 480 934 человека. Умерли за сутки в России 40 человек.



В Москве за сутки заразились 860 человек (за все время - 2 786 168). 6 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 928 952. За все время в мире заразились 560 390 728 человек. За сутки умерли 3 083 человека (всего - 6 365 627).