На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 15 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 2 718 человек (1 989 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 385 098 человек. Умерли за сутки в России 66 человек.



В Москве за сутки заразились 173 человека (за все время - 2 774 035). 12 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 878 367. Всего за все время в мире заразились 536 636 234 человека. Всего за сутки умерли 1 894 человека (всего - 6 312 353).