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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 15 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 15 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 260 293 человека. За сутки число заражений составило 4 956 человек (1 125 госпитализаций). Умерли за сутки в России 99 человек.

В Москве за сутки заразились 335 человек (за все время - 2 765 948). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 464 312. Всего за все время в мире заразились 521 128 871 человек. Всего за сутки умерли 872 человека (всего - 6 263 321).









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