На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 15 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 260 293 человека. За сутки число заражений составило 4 956 человек (1 125 госпитализаций). Умерли за сутки в России 99 человек.



В Москве за сутки заразились 335 человек (за все время - 2 765 948). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 464 312. Всего за все время в мире заразились 521 128 871 человек. Всего за сутки умерли 872 человека (всего - 6 263 321).