На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 16 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 064 454 человека. За сутки число заражений составило 11 095 человек (2 923 госпитализации). Умерло за сутки в России 240 человек.



В Москве за сутки заразились 634 человека (за все время - 2 752 710). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 713 809. Всего за все время в мире заразились 503 605 995 человек. Всего за сутки умерли 2 246 человек (всего - 6 195 647).