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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 16 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 16 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 064 454 человека. За сутки число заражений составило 11 095 человек (2 923 госпитализации). Умерло за сутки в России 240 человек.

В Москве за сутки заразились 634 человека (за все время - 2 752 710). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 713 809. Всего за все время в мире заразились 503 605 995 человек. Всего за сутки умерли 2 246 человек (всего - 6 195 647).









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