На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 16 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 326 человек (1 442 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 388 424 человека. Умерли за сутки в России 67 человек.



В Москве за сутки заразились 270 человек (за все время - 2 774 305). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 714 687. Всего за все время в мире заразились 537 354 431 человек. Всего за сутки умерли 2 028 человек (всего - 6 314 405).