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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 16 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 16 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 264 836 человек. За сутки число заражений составило 4 543 человека (1 127 госпитализаций). Умерли за сутки в России 89 человек.

В Москве за сутки заразились 288 человек (за все время - 2 766 236). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 347 476. Всего за все время в мире заразились 521 476 348 человек. Всего за сутки умерли 625 человек (всего - 6 263 967).









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