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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 17 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 17 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 074 717 человек. За сутки число заражений составило 10 263 человека (1 454 госпитализации). Умерло за сутки в России 233 человека.

В Москве за сутки заразились 603 человека (за все время - 2 753 313). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 549 063. Всего за все время в мире заразились 504 155 459 человек. Всего за сутки умерли 1 512 человек (всего - 6 197 159).









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