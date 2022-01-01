Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 17 апреля 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 17 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 074 717 человек. За сутки число заражений составило 10 263 человека (1 454 госпитализации). Умерло за сутки в России 233 человека.



В Москве за сутки заразились 603 человека (за все время - 2 753 313). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 549 063. Всего за все время в мире заразились 504 155 459 человек. Всего за сутки умерли 1 512 человек (всего - 6 197 159).