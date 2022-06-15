Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 17 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 17 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 373 человека (1 370 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 391 797 человек. Умерли за сутки в России 63 человека.



В Москве за сутки заразились 237 человек (за все время - 2 774 542). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 506 299. За все время в мире заразились 537 867 964 человека. За сутки умерли 1 312 человек (всего - 6 315 783).