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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 17 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 17 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 268 958 человек. За сутки число 
заражений составило 4 122 человека (2 772 госпитализации). Умерли за сутки в России 110 человек.

В Москве за сутки заразились 212 человек (за все время - 2 766 448). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 556 384. Всего за все время в мире 
заразились 522 070 531 человек. Всего за сутки умерли 1 754 человека (всего - 6 267 245).









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