На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 17 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 268 958 человек. За сутки число

заражений составило 4 122 человека (2 772 госпитализации). Умерли за сутки в России 110 человек.



В Москве за сутки заразились 212 человек (за все время - 2 766 448). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 556 384. Всего за все время в мире

заразились 522 070 531 человек. Всего за сутки умерли 1 754 человека (всего - 6 267 245).