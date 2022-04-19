Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 18 апреля 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 18 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 084 151 человек. За сутки число заражений составило 9 434 человека (1 058 госпитализаций). Умерло за сутки в России 213 человек.



В Москве за сутки заразились 497 человек (за все время - 2 753 810). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 417 288. Всего за все время в мире заразились 504 572 747 человек. Всего за сутки умерли 1 301 человек (всего - 6 198 460).