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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 18 июля 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 18 июля в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 4 548 человек (575 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 494 844 человека. Умерли за сутки в России 35 человек.

В Москве за сутки заразились 926 человек (за все время - 2 788 987). 7 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 449 578. За все время в мире заразились 562 440 574 человека. За сутки умерли 692 человека (всего - 6 369 518).









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