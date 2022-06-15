Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 18 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 18 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 382 человека (1 291 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 395 179 человек. Умерли за сутки в России 68 человек.



В Москве за сутки заразились 220 человек (за все время - 2 774 762). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 605 069. За все время в мире заразились 538 472 686 человек. За сутки умерли 1 723 человека (всего - 6 317 507).