Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 18 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 18 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 273 690 человек. За сутки число 
заражений составило 4 732 человека (2 395 госпитализаций). Умерли за сутки в России 106 человек.

В Москве за сутки заразились 380 человек (за все время - 2 766 828). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 662 869. Всего за все время в мире 
заразились 522 733 400 человек. Всего за сутки умерли 1 933 человека (всего - 6 269 178).









  • Сколько ресторанов McDonald’s (Макдоналдс) в России
  • Какой праздник 19 марта 2022 года. Какой церковный праздник
  • Россия и Канада - фавориты ЧМ-2016 по мнению букмкеров
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
  • КХЛ оштрафовала Назарова на 100 тыс рублей
    •




    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Лига Европы по футболу. Финал. «Айнтрахт» - «Рейнджерс». 18 мая 2022

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2022 на 18 мая. Результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание Кубка Стэнли 18 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Курс евро ЦБ РФ на 19 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 19 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 18 мая 2022: сколько заболевших
    Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области, село Солохи
    Гороскоп на 19 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Самые смешные анекдоты дня - 18 мая 2022 года
    Погода в Москве на 19 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Какой праздник 19 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 18 мая 2022 года
    18 мая 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru