На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 18 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 273 690 человек. За сутки число

заражений составило 4 732 человека (2 395 госпитализаций). Умерли за сутки в России 106 человек.



В Москве за сутки заразились 380 человек (за все время - 2 766 828). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 662 869. Всего за все время в мире

заразились 522 733 400 человек. Всего за сутки умерли 1 933 человека (всего - 6 269 178).