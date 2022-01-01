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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 19 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 19 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 092 791 человек. За сутки число заражений составило 8 640 человек (3 462 госпитализации). Умерло за сутки в России 235 человек.

В Москве за сутки заразились 416 человек (за все время - 2 754 226). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 481 816. Всего за все время в мире заразились 505 054 563 человека. Всего за сутки умерли 1 454 человека (всего - 6 199 914).









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