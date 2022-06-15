Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 19 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 19 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 081 человек (730 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 398 260 человек. Умерли за сутки в России 62 человека.



В Москве за сутки заразились 172 человека (за все время - 2 774 934). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 224 454. За все время в мире заразились 538 697 140 человек. За сутки умерли 586 человек (всего - 6 318 093).