На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 19 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 278 617 человек. За сутки число

заражений составило 4 927 человек (2 117 госпитализаций). Умерли за сутки в России 97 человек.



В Москве за сутки заразились 365 человек (за все время - 2 767 193). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 702 686. Всего за все время в мире

заразились 523 453 971 человек. Всего за сутки умерли 2 325 человек (всего - 6 271 641).