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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 19 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 19 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 278 617 человек. За сутки число 
заражений составило 4 927 человек (2 117 госпитализаций). Умерли за сутки в России 97 человек.

В Москве за сутки заразились 365 человек (за все время - 2 767 193). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 702 686. Всего за все время в мире 
заразились 523 453 971 человек. Всего за сутки умерли 2 325 человек (всего - 6 271 641).









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