Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 2 июня 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 2 июня в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 339 776 человек. За сутки число заражений составило 4 262 человека (1 965 госпитализаций). Умерли за сутки в России 85 человек.

В Москве за сутки заразились 353 человека (за все время - 2 771 288). 10 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 655 313. Всего за все время в мире заразились 529 700 147 человек. Всего за сутки умерло 1 577 человек (всего - 6 292 503).









  • Погода в Москве на 3 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
  • 3 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный празд ...
  • 2 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный празд ...
  • Сколько ресторанов McDonald’s (Макдоналдс) в России
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты Кубка Стэнли 2 июня

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

    Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.

    Какой вид спорта выбрать любителю пострелять

    Какой вид спорта выбрать любителю пострелять

    Каждый поклонник стрельбы из пистолетов, ружей и винтовок задумывается о переводе своего увлечения в более полезное или даже профессиональное русло.

    Расписание трансляций и результаты чемпионата мира 2022 по хоккею

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире принимают участие 16 сильнейших команд.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 2 июня 2022. Ковид статистика на сегодня
    Самые смешные анекдоты дня - 2 июня 2022 года
    Погода в Москве на 3 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 3 июня 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен, скорпион...
    3 июня 2022 года - какой праздник. Какой сегодня церковный и народный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 2 июня 2022 года
    2 июня - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 2 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 2 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru