На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 2 июня в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 339 776 человек. За сутки число заражений составило 4 262 человека (1 965 госпитализаций). Умерли за сутки в России 85 человек.



В Москве за сутки заразились 353 человека (за все время - 2 771 288). 10 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 655 313. Всего за все время в мире заразились 529 700 147 человек. Всего за сутки умерло 1 577 человек (всего - 6 292 503).