На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 2 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 195 608 человек. За сутки число заражений составило 6 207 человек (1 152 госпитализации). Умерли за сутки в России 136 человек.



В Москве за сутки заразились 334 человека (за все время - 2 761 487). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 324 068. Всего за все время в мире заразились 513 869 166 человек. Всего за сутки умерли 909 человек (всего - 6 236 553).