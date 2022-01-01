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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 20 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 20 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 101 986 человек. За сутки число заражений составило 9 195 человек (3 017 госпитализаций). Умерло за сутки в России 223 человека.

В Москве за сутки заразились 749 человек (за все время - 2 754 975). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 918 481. Всего за все время в мире заразились 505 973 045 человек. Всего за сутки умерли 3 403 человека (всего - 6 203 317).









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