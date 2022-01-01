Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 20 апреля 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.
Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 20 апреля в Москве, России и мире
Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 101 986 человек. За сутки число заражений составило 9 195 человек (3 017 госпитализаций). Умерло за сутки в России 223 человека.
В Москве за сутки заразились 749 человек (за все время - 2 754 975). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.
Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 918 481. Всего за все время в мире заразились 505 973 045 человек. Всего за сутки умерли 3 403 человека (всего - 6 203 317).