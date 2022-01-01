Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 20 июля 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 20 июля в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 5 685 человек (1 110 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 504 729 человек. Умерли за сутки в России 37 человек.



В Москве за сутки заразились 1 670 человек (за все время - 2 791 447). 8 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 546 264. За все время в мире заразились 565 191 957 человек. За сутки умерли 2 847 человек (всего - 6 374 336).