На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 20 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 283 706 человек. За сутки число

заражений составило 5 089 человек (2 081 госпитализация). Умерли за сутки в России 96 человек.



В Москве за сутки заразились 368 человек (за все время - 2 767 561). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 595 600. Всего за все время в мире

заразились 524 049 571 человек. Всего за сутки умерли 1 877 человек (всего - 6 273 518).