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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 20 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 20 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 283 706 человек. За сутки число 
заражений составило 5 089 человек (2 081 госпитализация). Умерли за сутки в России 96 человек.

В Москве за сутки заразились 368 человек (за все время - 2 767 561). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 595 600. Всего за все время в мире 
заразились 524 049 571 человек. Всего за сутки умерли 1 877 человек (всего - 6 273 518).









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