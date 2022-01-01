Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 21 апреля 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 21 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 110 861 человек. За сутки число заражений составило 8 875 человек (2 928 госпитализаций). Умерло за сутки в России 197 человек.



В Москве за сутки заразились 616 человек (за все время - 2 755 591). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 964 194. Всего за все время в мире заразились 507 046 645 человек. Всего за сутки умерли 4 498 человек (всего - 6 207 815).