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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 21 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 21 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 110 861 человек. За сутки число заражений составило 8 875 человек (2 928 госпитализаций). Умерло за сутки в России 197 человек.

В Москве за сутки заразились 616 человек (за все время - 2 755 591). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 964 194. Всего за все время в мире заразились 507 046 645 человек. Всего за сутки умерли 4 498 человек (всего - 6 207 815).









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