На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 21 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 2 500 человек (1 501 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 403 427 человек. Умерли за сутки в России 60 человек.



В Москве за сутки заразились 146 человек (за все время - 2 775 241). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 744 559. За все время в мире заразились 539 713 364 человека. За сутки умерли 1 669 человек (всего - 6 320 326).