На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 21 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 288 740 человек. За сутки число заражений составило 5 034 человека (1 971 госпитализация). Умерли за сутки в России 102 человека.



В Москве за сутки заразились 337 человек (за все время - 2 767 898). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 847 421. Всего за все время в мире заразились 524 896 992 человека. Всего за сутки умерли 1 968 человек (всего - 6 275 486).