Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 21 мая 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 21 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 288 740 человек. За сутки число заражений составило 5 034 человека (1 971 госпитализация). Умерли за сутки в России 102 человека.

В Москве за сутки заразились 337 человек (за все время - 2 767 898). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 847 421. Всего за все время в мире заразились 524 896 992 человека. Всего за сутки умерли 1 968 человек (всего - 6 275 486).









  • Сколько ресторанов McDonald’s (Макдоналдс) в России
  • Какой праздник 15 мая 2022 года. Какой церковный праздник
  • Петицию о роспуске сборной России подписали более 200 тыс. человек
  • Россия и Канада - фавориты ЧМ-2016 по мнению букмкеров
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на каналах ТВ

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 21 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 21 мая 2022: сколько заболевших
    Где находится Житомир на карте Украины, карта Житомирской области
    Какой знак зодиака 21 мая. Близнецы женщина и мужчина - совместимость, карьера, здоровье, недостатки
    Самые смешные анекдоты дня - 21 мая 2022 года
    Погода в Москве на 22 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 22 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 22 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 21 мая 2022 года
    Какой праздник 21 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Завод Азовсталь в Мариуполе - карта, схема, план территории и фото
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru