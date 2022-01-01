Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 22 апреля 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 22 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 119 862 человека. За сутки число заражений составило 9 001 человек (2 660 госпитализаций). Умерло за сутки в России 195 человек.



В Москве за сутки заразились 644 человека (за все время - 2 756 235). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 900 693. Всего за все время в мире заразились 507 947 338 человек. Всего за сутки умерли 4 166 человек (всего - 6 211 981).