Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 22 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 22 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 058 человек (1 282 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 406 485 человек. Умерли за сутки в России 66 человек.



В Москве за сутки заразились 256 человек (за все время - 2 775 497). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 854 388. За все время в мире заразились 540 567 752 человека. За сутки умерли 1 712 человек (всего - 6 322 038).