На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 22 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 293 450 человек. За сутки число заражений составило 4 710 человек (1 054 госпитализации). Умерли за сутки в России 80 человек.



В Москве за сутки заразились 278 человек (за все время - 2 768 176). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 375 841. Всего за все время в мире заразились 525 272 833 человека. Всего за сутки умерли 1 103 человека (всего - 6 276 589).