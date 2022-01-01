Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 апреля 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 23 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 128 691 человек. За сутки число заражений составило 8 829 человек (2 682 госпитализации). Умерли за сутки в России 171 человек.



В Москве за сутки заразились 602 человека (за все время - 2 756 837). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 760 816. Всего за все время в мире заразились 508 708 154 человека. Всего за сутки умерли 3 620 человек (всего - 6 215 601).