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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 июня 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 23 июня в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 3 166 человек (1 202 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 409 651 человек. Умерли за сутки в России 68 человек.

В Москве за сутки заразились 246 человек (за все время - 2 775 743). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 801 601. За все время в мире заразились 541 371 487 человек. За сутки умерли 2 033 человека (всего - 6 324 081).









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