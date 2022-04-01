Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 23 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 166 человек (1 202 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 409 651 человек. Умерли за сутки в России 68 человек.



В Москве за сутки заразились 246 человек (за все время - 2 775 743). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 801 601. За все время в мире заразились 541 371 487 человек. За сутки умерли 2 033 человека (всего - 6 324 081).