На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 23 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 297 608 человек. За сутки число заражений составило 4 158 человек (775 госпитализаций). Умерли за сутки в России 76 человек.



В Москве за сутки заразились 229 человек (за все время - 2 768 405). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 337 784. Всего за все время в мире заразились 525 611 048 человек. Всего за сутки умерли 640 человек (всего - 6 277 241).