Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 мая 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 23 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 297 608 человек. За сутки число заражений составило 4 158 человек (775 госпитализаций). Умерли за сутки в России 76 человек.

В Москве за сутки заразились 229 человек (за все время - 2 768 405). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 337 784. Всего за все время в мире заразились 525 611 048 человек. Всего за сутки умерли 640 человек (всего - 6 277 241).









  • Сколько ресторанов McDonald’s (Макдоналдс) в России
  • Какой праздник 15 мая 2022 года. Какой церковный праздник
  • Россия и Канада - фавориты ЧМ-2016 по мнению букмкеров
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
  • КХЛ оштрафовала Назарова на 100 тыс рублей
    •




    Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на каналах ТВ 23 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 23 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 мая 2022. Ковид статистика на сегодня
    Самые смешные анекдоты дня - 23 мая 2022 года
    Погода в Москве на 24 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 24 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 24 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    23 мая - какой знак зодиака
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 23 мая 2022 года
    Курс евро ЦБ РФ на 23 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 23 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Самые смешные анекдоты дня - 22 мая 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru