Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 24 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 24 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 137 137 человек. За сутки число заражений составило 8 446 человек (1 352 госпитализации). Умерли за сутки в России 168 человек.

В Москве за сутки заразились 584 человека (за все время - 2 757 421). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 487 597. Всего за все время в мире заразились 509 196 481 человек. Всего за сутки умерли 1 436 человек (всего - 6 217 046).









  • Какой праздник 25 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
  • Программа передач НТВ на 21 апреля 2022 года
  • Какой праздник 9 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Какой праздник 8 апреля 2022 года. Какой церковный праздник
  • Четыре велопарада запланированы в Москве в 2016 году
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 24 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    100 очков Капризова. Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Как заработать на беттинге

    Как заработать на беттинге

    Для того чтобы хорошо зарабатывать, делая ставки, нужно хорошо разбираться в спорте, постоянно отслеживать спортивные события, следить за физическим состоянием игроков.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 24 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Павлоград на карте Украины, карта Павлограда
    Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи (Италия) - 22-24 апреля 2022
    Время начала «Лацио» - «Милан» 24 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Италии
    Расписание трансляций 26-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    Самые смешные анекдоты дня - 24 апреля 2022 года
    Погода в Москве на апрель 2022 года
    Гороскоп на 25 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 24 апреля
    Время начала ЦСКА - «Металлург» 24 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru