На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 24 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 137 137 человек. За сутки число заражений составило 8 446 человек (1 352 госпитализации). Умерли за сутки в России 168 человек.



В Москве за сутки заразились 584 человека (за все время - 2 757 421). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 487 597. Всего за все время в мире заразились 509 196 481 человек. Всего за сутки умерли 1 436 человек (всего - 6 217 046).