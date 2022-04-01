Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 24 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 24 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 154 человека (1 102 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 412 805 человек. Умерли за сутки в России 65 человек.



В Москве за сутки заразились 240 человек (за все время - 2 775 983). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 734 000. За все время в мире заразились 542 107 974 человека. За сутки умерли 1 916 человек (всего - 6 326 017).