На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 24 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 301 393 человека. За сутки число заражений составило 3 785 человек (2 466 госпитализаций). Умерли за сутки в России 90 человек.



В Москве за сутки заразились 172 человека (за все время - 2 768 577). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 481 599. Всего за все время в мире заразились 526 092 647 человек. Всего за сутки умерли 1 435 человек (всего - 6 278 676).