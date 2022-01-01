Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 25 апреля 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 25 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 144 788 человек. За сутки число заражений составило 7 651 человек (1 112 госпитализаций). Умерли за сутки в России 159 человек.



В Москве за сутки заразились 455 человек (за все время - 2 757 876). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 349 989. Всего за все время в мире заразились 509 546 470 человек. Всего за сутки умерли 972 человека (всего - 6 218 018).