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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 25 мая 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 25 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 305 973 человека. За сутки число заражений составило 4 580 человек (2 503 госпитализации). Умерли за сутки в России 93 человека.

В Москве за сутки заразились 370 человек (за все время - 2 768 947). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 612 068. Всего за все время в мире заразились 526 704 715 человек. Всего за сутки умерли 1 748 человек (всего - 6 280 424).









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