На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 25 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 305 973 человека. За сутки число заражений составило 4 580 человек (2 503 госпитализации). Умерли за сутки в России 93 человека.



В Москве за сутки заразились 370 человек (за все время - 2 768 947). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 612 068. Всего за все время в мире заразились 526 704 715 человек. Всего за сутки умерли 1 748 человек (всего - 6 280 424).