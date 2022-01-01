Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 26 апреля 2022: сколько заболевших

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 26 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 151 895 человек. За сутки число заражений составило 7 107 человек (3 161 госпитализация). Умерли за сутки в России 176 человек.



В Москве за сутки заразились 378 человек (за все время - 2 758 254). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 576 098. Всего за все время в мире заразились 510 239 938 человек. Всего за сутки умерли 2 412 человек (всего - 6 220 718).