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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 26 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 26 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 151 895 человек. За сутки число заражений составило 7 107 человек (3 161 госпитализация). Умерли за сутки в России 176 человек.

В Москве за сутки заразились 378 человек (за все время - 2 758 254). 19 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 576 098. Всего за все время в мире заразились 510 239 938 человек. Всего за сутки умерли 2 412 человек (всего - 6 220 718).









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