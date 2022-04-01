Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 26 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 26 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 004 человека (628 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 418 881 человек. Умерли за сутки в России 55 человек.



В Москве за сутки заразились 232 человека (за все время - 2 776 445). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 405 651. За все время в мире заразились 543 324 914 человек. За сутки умерли 705 человек (всего - 6 328 552).