На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 26 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 310 673 человека. За сутки число заражений составило 4 700 человек (2 060 госпитализаций). Умер за сутки в России 91 человек.



В Москве за сутки заразились 368 человек (за все время - 2 769 315). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 631 156. Всего за все время в мире заразились 527 339 770 человек. Всего за сутки умер 2 601 человек (всего - 6 283 025).