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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 27 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 27 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 159 600 человек. За сутки число заражений составило 7 705 человек (2 986 госпитализаций). Умерли за сутки в России 163 человека.

В Москве за сутки заразились 760 человек (за все время - 2 759 014). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 664 830. Всего за все время в мире заразились 510 904 768 человек. Всего за сутки умерли 4 345 человек (всего - 6 225 063).









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