На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 27 апреля в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 159 600 человек. За сутки число заражений составило 7 705 человек (2 986 госпитализаций). Умерли за сутки в России 163 человека.



В Москве за сутки заразились 760 человек (за все время - 2 759 014). 16 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 664 830. Всего за все время в мире заразились 510 904 768 человек. Всего за сутки умерли 4 345 человек (всего - 6 225 063).