Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 27 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 27 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 2 683 человека (617 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 421 564 человека. Умерли за сутки в России 51 человек.



В Москве за сутки заразились 212 человек (за все время - 2 776 657). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 276 302. За все время в мире заразились 543 603 557 человек. За сутки умерли 493 человека (всего - 6 329 049).