На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 27 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 315 292 человека. За сутки число заражений составило 4 619 человек (1 972 госпитализации). Умерли за сутки в России 84 человека.



В Москве за сутки заразились 319 человек (за все время - 2 769 634). 12 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 489 507. Всего за все время в мире заразились 527 840 775 человек. Всего за сутки умер 1 468 человек (всего - 6 284 533).