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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 27 мая 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 27 мая в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 315 292 человека. За сутки число заражений составило 4 619 человек (1 972 госпитализации). Умерли за сутки в России 84 человека.

В Москве за сутки заразились 319 человек (за все время - 2 769 634). 12 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 489 507. Всего за все время в мире заразились 527 840 775 человек. Всего за сутки умер 1 468 человек (всего - 6 284 533).









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