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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 28 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 28 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 167 281 человек. За сутки число заражений составило 7 681 человек (2 596 госпитализаций). Умерли за сутки в России 166 человек.

В Москве за сутки заразились 629 человек (за все время - 2 759 643). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 841 892. Всего за все время в мире заразились 511 746 660 человек. Всего за сутки умерли 3 501 человек (всего - 6 228 564).









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