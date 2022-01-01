Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 28 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 28 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 2 541 человек (1 425 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 424 105 человек. Умерли за сутки в России 59 человек.



В Москве за сутки заразились 217 человек (за все время - 2 776 874). 15 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 890 028. За все время в мире заразились 544 493 345 человек. За сутки умерли 1 492 человека (всего - 6 330 556).