На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 28 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 319 848 человек. За сутки число заражений составило 4 556 человек (2 106 госпитализаций). Умерли за сутки в России 86 человек.



В Москве за сутки заразились 267 человек (за все время - 2 769 901). 13 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 592 289. Всего за все время в мире заразились 528 433 064 человека. Всего за сутки умерло 2 007 человек (всего - 6 286 540).