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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 29 апреля 2022: сколько заболевших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 29 апреля в Москве, России и мире

Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 174 991 человек. За сутки число заражений составило 7 710 человек (2 558 госпитализаций). Умерли за сутки в России 161 человек.

В Москве за сутки заразились 570 человек (за все время - 2 760 213). 17 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 714 347. Всего за все время в мире заразились 512 463 322 человека. Всего за сутки умерли 2 946 человек (всего - 6 231 567).









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