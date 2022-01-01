Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 29 июня 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 29 июня в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 3 028 человек (1 334 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 427 133 человека. Умерли за сутки в России 54 человека.



В Москве за сутки заразились 375 человек (за все время - 2 777 249). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 960 400. За все время в мире заразились 545 457 088 человек. За сутки умерли 2 007 человек (всего - 6 332 579).