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Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 29 июня 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 29 июня в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 3 028 человек (1 334 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 427 133 человека. Умерли за сутки в России 54 человека.

В Москве за сутки заразились 375 человек (за все время - 2 777 249). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 960 400. За все время в мире заразились 545 457 088 человек. За сутки умерли 2 007 человек (всего - 6 332 579).









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