Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 29 мая 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 29 мая в Москве, России и мире



Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 324 036 человек. За сутки число заражений составило 4 188 человек (1 001 госпитализация). Умерли за сутки в России 85 человек.



В Москве за сутки заразились 286 человек (за все время - 2 770 187). 11 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 289 279. Всего за все время в мире заразились 528 722 343 человека. Всего за сутки умерло 706 человек (всего - 6 287 246).